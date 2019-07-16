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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da ‘bağlamalı’ nakliye

Diyarbakır’da ‘bağlamalı’ nakliye

Eşya taşınan kamyon

Bağlama 

-Kamyon kasasında saz çalan genç

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da ev eşyası taşıyan kamyonetin arkasında bağlama çalan şahıs, görenleri hayrete düşürdü. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Eski Hal kavşağında seyir halindeki kamyonetin kasasına yerleştirilen eşyaların üzerine oturan iki kişi, hiçbir önlem almadan yolculuk yaptı. Kamyonet hareket ederken düşme tehlikesine rağmen yolculuklarını sürdüren iki kişiden biri, kamyonetin arkasında bağlama çalıp şarkı söyledi.

Yaşanan ilginç an, başka bir araçta yolculuk yapan vatandaş tarafından görüntülendi.
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