Diyarbakır'da aynı dairelerin birkaç kişiye satıldığı iddiası İzle

-Satış yapılan evraklardan detay

-Binalardan detay

-Mağdurlar tarafından binaya asılan pankarttan detay

-Ferhat Yavuz röportajı

-Enver Vural röprotajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da bir inşaat firmasının, daha önce müşterilerine sattığı, bir miktar parasını aldığı ve sözleşme imzaladığı daireleri başkalarına da sattığı iddia edildi. Daire alıp, daha önce dairelerinin numaraları belli olan vatandaşlar isimleri listede olmadığını ve dairelerinin başkalarına satıldığı ileri sürerek sorunun çözülmesini istedi. Diyarbakır'da bir inşaat firması tarafından 2016 yılında Kayapınar ilçesinde 330 daireden oluşan sitenin yapımına başlandı. İnşaat halinde daire alan 100'e yakın vatandaş, kendilerinin satın aldığı, sözleşme imzaladıkları ve numaraları belli olan dairelerinin başkalarına da satıldığını ileri sürerek, şuanda daha önce kendilerine ait olan dairelerin başkalarına verildiği iddiasında bulundu. Dairelerin yapıldığı alanda bir araya gelen vatandaşlar, birkaç gün önce firma sahibi ve emlakçıyla görüştüklerini, fakat şuanda firma sahibinin ortada olmadığını, sadece emlakçının olduğunu belirtti.

Mağdurlar, biran önce sorunun çözülmesi için uzlaşmaya hazır olduklarını, uzlaşma ve çözüm sağlanmadığı takdirde hukuki süreci başlatacaklarını dile getirdi. "Benim dairemi çaycısına vermiş" M.İ. tarafından daire sarıldığını duyduğunu ve kendisi ile görüştüğünü belirten Ferhat Yavuz, dairenin bütün boyutlarını hepsini kendisine anlatıldığını söyledi.



Yavuz, "Örnek dairesini gördükten sonra daireyi almaya karar verdim. Emlakçı ve M.İ. tarafından sözleşme yapıldı. Bundan iki ay önceye kadar da geldim, 'gel tapu parasını ver, tapunu verelim size' dediler, tamam dedim. Tapular bir ay sonra çıkacak denildi. Geldim baktım ondan sonra isim listeleri açıklanmış. M.İ. bizi mağdur kesimler içerisine attı. 250 bin lira verdim kendisine. 'Gel tapunu al' dedi.

Geldik baktık tapu kesinlikle yok. Ondan sonra dediler ki, M.İ. iflas etmiş, kendisi yok ortalıkta. Ondan sonra dediler ki, kayyum tarzı bir yönetim grubu kurulmuş. Arkadaşları aradım, arkadaşlar dedi ki, 'biz aracı emlaktan almışız.' Ondan sonra gittim kendisiyle görüştüm. Görüştükten sonra ismimin olmadığını öğrendim. 44, 45 kişiden bahsediliyor. Görüşme yapıldıktan sonra M.İ. buraya gelecekti, gelmedi. Dolandırıldık, dairemiz başkasına verilmiş. Duyduğum kadarıyla benim dairemi çaycısına vermiş. Onlarla uzlaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"8 daireye 2 milyona yakın para verdim" Ailesi ile birlikte 8 daire aldıklarını ifade eden Enver Vural ise daireleri 2017-2018'de aldıklarını belirti. Bugüne kadar gidip geldiklerini aktaran Vural, "Bugün bitecek, yarın bitecek, bugüne kadar geldi. Bir hafta önce gittik bizim dairelerin numaraları nedir, bilgisayardan öğrenebilir miyiz, M.İ.'den, hemen oradaki bilgisayardaki listeden bizim 8 tane dairemizin numaraları bunlar bunlar sizindir. 3 gün sonra bir toplantı yapıldı. Sizin daireleriniz yok ortada, size öyle bir daire satmamışım denildi, sözleşmelerde elimizde. Olay hepsi bu. Para bir kısım emlakçıya verilmiş, emlakçının da imzası vardır, kendisinin de imzası var. Bir kısımda banka yoluyla verilmiş. Bütün dairelerin belgeleri var. Hem emlakçının imzası var hem de M.İ.'nin kendisinin imzası var. Toplamda 2 milyona yakın para, 8 dairenin. Bir film oynanıyor, şuanda 30, 35 tanen daire yok" diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşülmek istenen M.İ.'ye ulaşılamadı.



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