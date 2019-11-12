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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da aynı anda 6 farklı kaza: 6 yaralı

Diyarbakır’da aynı anda 6 farklı kaza: 6 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Bebek Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Güvenlik güçlerinden görüntü
-Araçlardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da mesai çıkışı aynı anda meydana gelen 6 farklı kazada, 1’i bebek 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 331. Sokakta 34 HJ 3173 plakalı bir otomobil, 06 EV 2462 plakalı başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan 06 EV 2462 plakalı otomobil daha sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Olayda 1 bebek yaralandı.Diğer kazalar ise Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi, Diclekent Bulvarı, Dicle Kent Mahallesi 15 Temmuz Parkı Karşısı, Diyarbakır Caddesi ve Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağı’nda meydana geldi. Toplamda aynı anda meydana gelen 6 trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kazaları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerlerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri ise kazalarla ilgili inceleme başlatırken öte yandan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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