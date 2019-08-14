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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bitkin düşen yavru serçeye vatandaş kendi eli ile su verdi Haberi

Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bitkin düşen yavru serçeye vatandaş kendi eli ile su verdi Haberi

Yavru serçeye su verilmesi

Irak 

-Serçenin ıslatılmasından görüntü
-Serçenin uçurulmasından görüntü

( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR

- Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da aşırı sıcaklardan ve susamaktan halsiz kalıp uçamayan yavru serçeyi bulan vatandaş eliyle su verdi. Diyarbakır’da aşırı sıcakların etkisi devam ederken Yenişehir ilçesinde bir vatandaş, susamaktan bitkin olarak yerde bulduğu yavru serçeyi iş yerine götürdü. Duyarlı vatandaş, iş yerinde yavru serçeye eliyle su içirdikten sonra serçenin serinlemesi için biraz ıslattı. Yavru serçe su içtikten sonra kendine gelmesiyle vatandaş tarafından doğal yaşamına bırakılması için pencereden bırakıldı. Vatandaşın bu hareketi büyük taktir topladı.
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