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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

Diyarbakır’da aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

Anzele parkından görüntü

Kullar 

-Çocukların süs havuzuna girmeleri
-Çocukların duvardan atlamaları
-Çocuklardan röportaj
-Dereceden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -HD)-Diyarbakır'da termometreler 39 dereceyi gösterdi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 39 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ücretli havuzlara gitmek istemeyen çocuklar da tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına koştu. Diyarbakır’da günden güne etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar parklardaki ağaçların gölgelerinde sıcaktan kurtulmaya çalışırken, çocuklar da ücretli havuzlara gitmek yerine tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarını tercih ediyor. Kent çocuklarının en çok gittiği yer olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki süs havuzu çocukların serinleme merkezi oldu. Buraya gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 3 metrelik duvardan süs havuzlarına atlayıp serinlemenin yollarını arıyor. Süs havuzuna serinlemeye gelen çocuklar, "Okullar tatil oldu. Sıcaklar nedeni ile evde oturamaz duruma geldik. Farklı havuzlara gitmek istiyoruz ama paramız yok. Burası ücretsiz olduğu için Anzele Parkına gelip serinlemeye çalışıyoruz" dedi.
Öte yandan uzmanlar, sıcakların arttığı bu günlerde yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları, güneş ışınlarının etkili olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
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