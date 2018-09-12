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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da arazi kavgası: 4 yaralı

Diyarbakır’da arazi kavgası: 4 yaralı

Jandarma ekiplerinden görüntü

Acil Servis Güvenlik Görevlisi Jandarma Silahlı Kavga Arazi Kavgası 

-Ambulanslardan görüntü
-Alınan güvenlik önlemleri
-Jandarmanın tarafların evlerinde önlem alması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, akraba olan iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Harmanardı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan M.K. ile A.K., bugün sabah saatlerinde arazi meselesi yüzünden tekrar tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflar kavgaya tutuştu. Silahların da konuştuğu kavgada, M.K. ve A.K. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ambulanslar, olay yerinde müdahale ettikleri yaralıları daha sonra Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine kaldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de, güvenlik önlemlerini alarak köye giriş çıkışları bir süre durdurdu. Ekipler, olay yerine giderek incelemelerde bulunurken, kavgada kullanılan uzun namlulu silahlara da el koydu. Olayda bir kişi gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı. Öte yandan, tarafların yaklaşık 5 ay önce de arazide ev yapma meselesi nedeniyle tartıştığı ve bu olayda da silahlı kavgaya tutuştuğu öğrenildi.
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