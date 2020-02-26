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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır’da apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangının çıktığı apartman

Çatı Katı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Yangının çıktığı çatı katında ekiplerin müdahalesi
-İtfaiye ve 112 ekipleri
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yedi katlı bir binanın çatısından bulunan tahta ve plastik malzemeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 426 sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yedi katlı apartmanın çatı katından bulunan tahta ve plastik malzemeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokağın dar olmasından dolayı apartmanın çatı katına çektikleri hortumla yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SI-YRT-
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