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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da anne ile kızı bacaklarından vuruldu Haberi

Diyarbakır’da anne ile kızı bacaklarından vuruldu Haberi

Yaralı kadının sedye ile götürülmesi

Polis Hastane Akalan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Diğer yaralının ambulansa konuluşu
-Apartman tabelası
-Sokak tabelası
-Zırhlı araçlar
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde anne ve kızı oturdukları apartman dairesinde silahla bacaklarından vuruldu. Vuran şahsın aile üyesi olduğu tespit edilirken, polis şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 147. Sokak'ta bulunan Genç Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. kattan gelen silah seslerini duyan apartman sakinleri daireye girdiklerinde isimleri öğrenilemeyen anne ile kızını kanlar içinde yerde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan anne ile kız ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Anne ile kızını vuran şahsın aranması olan aile üyesi olduğu tespit edilirken şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (EK-MP-Y)
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