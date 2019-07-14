Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da anız yangınları devam ediyor

Diyarbakır’da anız yangınları devam ediyor

Yangından görüntü

Asad Anız Yangını Yangına Müdahale 

-dumanlardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, hasadı yapılan tarlada çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Alancık ve Ballı Baba köyleri arasında bulunan tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yolcu Otobüsüyle Otomobil ÇarpıştıYolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı
Hatay Reyhanlıda PatlamaHatay Reyhanlıda Patlama
Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...
Kamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya GetirildiKamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı