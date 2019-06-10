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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da anız yangını

Diyarbakır’da anız yangını

Yangından görüntü

Asad Köy Mezarlığı Anız Yangını Trol 

-İtfaiyeden görüntü
-Dumandan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının neden olduğu duman hayatı felç etti. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yeniköy mezarlığı yanındaki boş tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hasadı tamamlana buğday tarlası bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından yangın ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıkardığı duman çevredeki binaları sardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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