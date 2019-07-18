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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da anız ve kurumuş otlar alev alev yandı

Diyarbakır’da anız ve kurumuş otlar alev alev yandı

Yangının çıktığı arazi

Bild 

-Kurumuş otların yanması
-Ağaçların küle dönmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu. Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürürken, yangının çıktığı alanda bulunan onlarca ağaç küldü. İtfaiye ekipleri vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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