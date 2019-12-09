Diyarbakır’da alkollü sürücü terör estirdi; 1’i bebek 6 yaralı

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( DİYARBAKIR )- Alkollü sürücü kız arkadaşını alarak, yaralı arkadaşını ve otomobili bırakarak kaçtı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da seyir halinde bulunan otomobilde alkol kullanan sürücü, başka bir araç ile kafa kafaya çarpıştı, meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Alkolü sürücü kız arkadaşını alarak olay yerinden kaçtı. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 354. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 GS 733, plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde iken iddiaya göre araçta bulunan 2 kişi ile alkol alıyordu. Kontrolsüz kavşağa hızla giren sürücü 21 KF 816 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 21 KF 816 plakalı otomobilde bulunan 1’i bebek 3 kişi, alkollü sürücüsü olan 21 GS 733 plakalı otomobilde ise 3 kişi olamak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale edilirken, yaralı olan alkollü sürücü ve yanındaki kız arkadaşı otomobili ve yaralı olan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir birinin üzerine attı Olay yerine gelen güvenlik güçlerini kaçan şahıslar ile ilgili araştırma sonucunda 21 GS 733 plakalı otomobilde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Sürücüsünü tespit edilmeye çalışılan otomobil içerisindeki alkollü şahıslar suçu bir birinin üzerine attı. Güvenlik güçleri sürücüyü tespit etmek için şahısları gözaltına alarak ifadeleri alınması üzerine karakola götürdü.



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