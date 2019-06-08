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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da alev alan LPG'li araç bomba gibi böyle patladı

Diyarbakır'da alev alan LPG'li araç bomba gibi böyle patladı

Alev alan otomobil

Bild Kamera Patlama Anı Cep Telefonu 

-Patlama anı
-Patlama sonrası panik

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Silvan karayolunda LPG'li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan karayolu 20 kilometresinde seyir halinde olan LPG'li olduğu öğrenilen özel bir otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Aracın yandığını gören otomobil sürücüsü, aracı güvenli bir yere aldıktan sonra araçtan çıkıp hızla uzaklaştı. Sürücünün otomobilden uzaklaşmasının hemen ardından, LPG'li araç adeta bomba gibi patlarken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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