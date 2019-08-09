Diyarbakır’da akılalmaz kaza...Caddeden karşıya geçerken araç çarptı

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Sedyeyle ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi



( DİYARBAKIR )- Metrelerce savrulan talihsiz adam, halk otobüsüne çarpıp ağır yaralandı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan adam, yoldan geçen otobüse çarpıp yere düşerek ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Elazığ Caddesi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere 21 AAD 398 plakalı otomobil, caddede koşup karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarpıp savurdu. Metrelerce savrulan talihsiz adam, bu sırada yoldan geçen halk otobüsüne çarpıp yere düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen vatandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

