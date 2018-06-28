Diyarbakır’da akıl almaz olay...Alışveriş için evden çıkan kadın çocuğunu evde bırakıp üstüne kapıyı kilitledi İzle

-balkonda mahsur kalan çocuk

-Binaya tırmanan esnaf

-Kapının kırılması üzerine balkona giren vatandaşlar

-Çocuğun kurtarılması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Pazar alışverişi yapmak isteyen bir kadın, oğlunu evde bırakıp kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı- 7 yaşlarındaki çocuk, balkona çıkıp vücudunu korkuluklardan dışarı çıkarmaya başladı- O anları gören bir kişi ikinci kata tırmanıp çocuğu kurtarmaya çalıştı- Başarılı olunamamasının ardından daireye giden bir grup, evin kapısını kırarak çocuğu kurtardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, pazar alışverişi yapmak isteyen bir kadın, 7 yaşlarındaki çocuğunu evde bırakıp kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı. Balkondan sarkan çocuk, kapının kırılması ile kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir ilçesi Ali Emiri 7. Sokakta yaşandı. Pazar alışverişi yapmak isteyen bir kadın, oğlunu evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek dışarı çıktı. Pazarcı esnafı, bir süre sonra binanın üçüncü katında bir çocuğun demir parmaklıkların arasına girdiğini fark etti. Uzunca bir süre çocuğun içeri girmesi için dil döken esnaf, çareyi daha sonra binaya tırmanmakta buldu. Pazar esnafı olduğu öğrenilen bir kişi çocuğun mahsur kaldığı binanın ikinci katına kadar tırmanmayı başardı. Esnaf, tehlikeli tırmanışı tutunacak yer bulamadığı için bırakırken, çevredeki vatandaşlar daha sonra kapıyı kırmaya karar verdi. Binaya çıkan bir grup esnaf, çocuğun mahsur kaldığı evin kapısını kırarak balkona yöneldi. Pazar esnafı, demir parmaklıklara sıkışan çocuğu kurtarırken, çevredeki vatandaşlar da durumu alkışla kutladı. Çocuk, annesinin gelmesinin ardından kendisine teslim edildi.

