Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da akıl almaz olay...Alışveriş için evden çıkan kadın çocuğunu evde bırakıp üstüne kapıyı kilitledi İzle

Diyarbakır’da akıl almaz olay...Alışveriş için evden çıkan kadın çocuğunu evde bırakıp üstüne kapıyı kilitledi İzle

-cep telefonu-

Mahsur Kaldı Alışveriş Demir Parmaklık Pazar Alışverişi Cep Telefonu 

-balkonda mahsur kalan çocuk
-Binaya tırmanan esnaf
-Kapının kırılması üzerine balkona giren vatandaşlar
-Çocuğun kurtarılması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Pazar alışverişi yapmak isteyen bir kadın, oğlunu evde bırakıp kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı- 7 yaşlarındaki çocuk, balkona çıkıp vücudunu korkuluklardan dışarı çıkarmaya başladı- O anları gören bir kişi ikinci kata tırmanıp çocuğu kurtarmaya çalıştı- Başarılı olunamamasının ardından daireye giden bir grup, evin kapısını kırarak çocuğu kurtardı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, pazar alışverişi yapmak isteyen bir kadın, 7 yaşlarındaki çocuğunu evde bırakıp kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı. Balkondan sarkan çocuk, kapının kırılması ile kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir ilçesi Ali Emiri 7. Sokakta yaşandı. Pazar alışverişi yapmak isteyen bir kadın, oğlunu evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek dışarı çıktı. Pazarcı esnafı, bir süre sonra binanın üçüncü katında bir çocuğun demir parmaklıkların arasına girdiğini fark etti. Uzunca bir süre çocuğun içeri girmesi için dil döken esnaf, çareyi daha sonra binaya tırmanmakta buldu. Pazar esnafı olduğu öğrenilen bir kişi çocuğun mahsur kaldığı binanın ikinci katına kadar tırmanmayı başardı. Esnaf, tehlikeli tırmanışı tutunacak yer bulamadığı için bırakırken, çevredeki vatandaşlar daha sonra kapıyı kırmaya karar verdi. Binaya çıkan bir grup esnaf, çocuğun mahsur kaldığı evin kapısını kırarak balkona yöneldi. Pazar esnafı, demir parmaklıklara sıkışan çocuğu kurtarırken, çevredeki vatandaşlar da durumu alkışla kutladı. Çocuk, annesinin gelmesinin ardından kendisine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı