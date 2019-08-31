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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da ağaca takılan kumruyu Dicle Elektrik ekipleri kurtardı

Diyarbakır’da ağaca takılan kumruyu Dicle Elektrik ekipleri kurtardı

DEDAŞ peronelinin kurtarma çalışması

Yüksek Gerilim Hattı Bild Yüksek Gerilim 

-Personelin kumruyu öpmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir ağacın tepesinde takılı kalan kumruyu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri kurtardı. Ekipte bulunan bir personel kumruyu ağaçtan kurtardıktan sonra öperek ağaçtan indirdi. Olay, merkez Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ağaca asılı halde bulunan bir kumruyu fark eden vatandaşlar durumu Dicle Elektrik ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, ağacın olduğu caddeye gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda önce ağacın hemen üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji kesildi, ardından da kumruyu kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ağaca takılı olan kumru Dicle Elektrik personeli tarafından kurtarılarak bulunduğu yerden indirildi. Kumruyu kurtaran personel indirdiği kuşu önce öptü sonra da su vererek doğal yaşama saldı.
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