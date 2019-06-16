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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da 850 bin kök kenevir ele geçirildi Haberi

Diyarbakır’da 850 bin kök kenevir ele geçirildi Haberi

Ele geçirilen kenevir bitkileri

Uyuşturucu Uyuşturucu Tacirleri 

-Kenevir bitkilerinin ekipler tarafından sökülmesi
-Kenevir bitkilerinin imha edilmesi
-Elektrik direklerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü
-Sergilenmesi

( DİYARBAKIR ) Diyarbakır’da 850 bin kök kenevir ele geçirildi- Uyuşturucu tacirleri kenevir ektikleri arazilere elektrik ve sulama borusu çekmiş DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri kenevir ektikleri tarlalara elektrik ve sulama borusu çekmiş. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 14 Haziran Cuma günü saat 22.00’dan itibaren Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu-02 operasyonunu gerçekleştirildi.
Operasyon esnasında, 15 Haziran Cumartesi günü Lice ilçesi Kuruca Mezrası kırsalında 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi. Operasyonda uyuşturucu tacirlerinin elektrik direklerinden elektrik çektiği ve kenevir ekilen arazileri suladığı ortaya çıktı.
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