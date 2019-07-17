Diyarbakır’da 723 bin 860 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

-Askerlerin kenevirleri çıkarmaları

-Kenevir bitkilerinin yakılması

-Detay görüntüler

-fotoğraflar



( DİYARBAKIR )- Uyuşturucu tacirleri, kenevir bitkileri için araziye boru hattı ve su motoru döşemiş DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 723 bin 860 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri, ektikleri kenevirleri sulamak için su motoru ve boru hattı kullandığı tespit edildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani ilçesi kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 21.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-130 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç-02 müşterek operasyonu, 16 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, ağaç üzerinde dalların arasında gizlenmiş vaziyette tespit edilen 1 adet gözetleme mevzi imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde toplam 10 ayrı noktada toplam 723 bin 860 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 650 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 500 metre elektrik kablosu ile 3 adet su motoru ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numunelerinin alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 257 şahıs ve 58 araç kontrol edilmiş, 1 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. Öte yandan, Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği son 4 operasyonda, rekor düzeyde kenevir bitkisi ele geçirildi. Lice ve Hani ilçelerindekilerle birlikte son 4 operasyonda 9 milyon 521 bin 78 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş oldu.

