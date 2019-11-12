Diyarbakır’da 69 düzensiz göçmen yakalandı İzle

-Düzensiz göçmenlerden görüntü

-Göçmenlerin sıraya girmesi



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dur ihtarına uymayarak tarlaya giren araçta yapılan aramada, İran’dan yurda kaçak yollarla giriş yapan 69 düzensiz göçmen yakalandı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, 8 Kasım 2019 Cuma günü yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Pirinçlik Mahallesinden Diyarbakır-Şanlıurfa kara yoluna bağlanan yolda iki adet aracın farları söndürerek peş peşe geldiğinin görülmesi üzerine devriye kuvvetince belirtilen bölgeye intikal edilmiştir. Söz konusu araçlar devriye personelince durdurulmak istenmiş fakat araç şoförleri yapılan ikazlara uymayarak araçları tarla yollarına sürmüşlerdir. Yapılan takip sonrasında araçlar yakalanmıştır. Araçlar içerisinde yapılan incelemede ve şahıslar ile yapılan mülakatta 44 Afgan, 14 Bangladeş, 9 Pakistan, 1 Myanmar ve 1 Filistinli olduğu, şahısların İran ülkesinden Van iline giriş yaptıkları, buradan ise Tatvan ilçesi üzerinden İstanbul iline geçmeye çalıştıkları, araç şoförlerinin her şahıstan 800-bin 200 dolar aralığında para aldığı, araç şoförlerinin yakalanacaklarını anlayınca araçtan kaçarak uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların kaçmış oldukları istikamette yapılan kontrollerde, tarla içerisinde kayalıkların arkasına gizlendiği görülen M.S.A. isimli şahıs yakalanmıştır. Diğer şüphelinin yapılan kontrollerde izine rastlanılmamış, kimlik tespiti ve yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak, Diyarbakır İl Göç idaresi Müdürlüğü ile koordineli olarak adli ve idari işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.



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