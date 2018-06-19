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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da 500 polisle parklarda huzur uygulaması

Diyarbakır’da 500 polisle parklarda huzur uygulaması

Polislerin parka girmesi

Polis Güvenlik Güçleri Akalan 

-Toplu halde park içinde yürümeleri
-Vatandaşların üstlerinin aranması
-Şüpheli görülen vatüandayşmların GBT’lerinin yapılması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 500 polis, parkları gezerek vatandaşları üst aramasından geçirip GBT’lerini sorguladı. Diyarbakır’da bugün sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde toplanan polisler, gruplar halinde kentte bulunan parklara dağıldı. Burada vatandaşların üst aramasını gerçekleştiren güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri şahıslara GBT sorgusu da gerçekleştirdi. Polisler, bazı vatandaşların ayakkabılarına kadar araması dikkat çekti. Uygulamaların gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Öte yandan yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı kaydedildi. (YRT-MP-Y)
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