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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da 4 merkez ilçede eş zamanlı ve hava destekli narkotik uygulaması İzle

Diyarbakır’da 4 merkez ilçede eş zamanlı ve hava destekli narkotik uygulaması İzle

Polis ekiplerinin cadde üzerinde uygulama yapması

Polis Li Na Narkotik Polis Ekipleri Helikopter 

-Araçların ve şahısların aranması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 4 merkez ilçede eş zamanlı olarak çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı. Helikopter desteğiyle yapılan uygulamaya çok sayıda birimden polis katıldı.
Uygulama çerçevesinde polis ekipleri, görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Uygulama saat 22.00’a kadar sürerken, emniyet yetkilileri, uygulama ile ilgili olarak ayrıntıların daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
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