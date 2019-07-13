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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk İzle

Diyarbakır’da 3 tekerlekli motosiklette tehlikeli yolculuk İzle

3 tekerlekli motor üzerinde trafikte seyir eden ve kask bulunmayan şahıslar

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

Kamera Şili Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Diyarbakır’da yük taşıyan 3 kişilik grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaparken, şahısların kask takmaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motorda yük taşıyan 3 kişinin kimseye aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü.
Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı. Motosiklet bir müddet sonra gözden kayboldu.
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