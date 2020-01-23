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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da 3’ncü Tarım ve Orman Şurası gerçekleşti Haberi

Diyarbakır’da 3’ncü Tarım ve Orman Şurası gerçekleşti Haberi

Katılımcılardan detay

Strateji Tarım Toplantı Cumhurbaşkanı Şahit 

-Slayt gösterisinden detay
-Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 3'üncüsü düzenlenen Tarım ve Orman Şurası, 23 ilin Tarım ve Orman Müdürü ve temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleşti. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen 3’ncü Tarım ve Orman Şurasına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra, 23 ilin Tarım ve Orman Müdürleri, temsilcileri, Türkiye Damızlık koyun keçi yetiştiricileri merkez birliği Başkanı Nihat Çelik ve üreticiler katıldı.
“Diyarbakır bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye’yi taşıyan bir kent” Vali Hasan Basri Güzeloğlu, dünya da tarımın yapıldığı ilk yer ve bölgede Türkiye ve Diyarbakır olduğunu söyledi.

Bu topraklar kadim bir geçmişi insanlık tarihine şahitlikle gelen medeniyet birikimini ve ilk insanla birlikte tarımın ve hayvancılığın yapıldığı ondan bugüne gelen bir gelişim çizgisini temsil etmekte olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, “Türkiye, tarımın stratejik olarak ele aldı ve alıyor. Türkiye, 2002 yılından bu yana tarımda da çok büyük bir sıçrama, dönüşüm ve aşama kaydetmiştir. Bu ülkenin kalkınmasına çok büyük destek veren bitkisel ve hayvansal tüm üreticilerimize ve özellikle bugün yani sizlere, koyun ve keçi yetiştirici birliklerimizin ve üreticilerimizin hepsine güveniyoruz. Diyarbakır’da bu anlamda çok büyük bir potansiyeli var şu anda bitkisel üretimde ve hayvansal üretimde Türkiye’yi taşıyan bir kent yakın bir gelecekte Silvan projesinin tam anlamıyla bitmesi ve hayata geçmesiyle Diyarbakır sadece Türkiye’nin ve bölgenin değil küresel ölçekte bu anlamda tarımın taşıyıcısı bir merkez olacaktır Türkiye’de bütün sulanabilir alanları suyla buluşan tek kent olacaktır mevcut üretim alanlarına 235 bin hektar eklenecek 300 bin insan bugünden o güne bu proje ile ek olarak tarımda istihdam imkanına sahip olacaktır ve sabit endekslenmiş değerde Diyarbakır il ekonomisine bu 1,5 milyar Türk lira doğrudan bir gelir artışını sağlayacaktır. Şimdi bu hedefe doğru gidiyoruz, cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve tüm Türkiye’deki yatırımlar da olduğu gibi bu büyük yatırıma da çok özel desteğiyle inşallah 2023 2053 ve 2071’e doğru bu kararlılıkla giderken, Türkiye’nin kalkınmasında 2023’ü hedeflemesiyle ve bu projenin tamamlanmasıyla müthiş bir değişim yaşayacağız” dedi.
Toplantı daha sonra üreticilerin sorunlarını aktarmalarıyla devam etti. (RK-AKK-Y)
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