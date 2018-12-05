- Diyarbakır'da 294 kilo uyuşturucu ele geçirildi

-Aracın durdurulması

-Şüphelinin polis aracına alınması

-Araç içerisindeki uyuşturucu

-Şüphelinin emniyete getirilmesi



( DİYARBAKIR )- Piyasa değeri 3 milyon TL olan esrar maddesi ele geçirildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır girişinde şüphe üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (EK-AKK-Y)

