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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Diyarbakır'da 294 kilo uyuşturucu ele geçirildi

- Diyarbakır'da 294 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Takibe alınan araç

Polis Aracı Polis Uyuşturucu Lyon Akalan 

-Aracın durdurulması
-Şüphelinin polis aracına alınması
-Araç içerisindeki uyuşturucu
-Şüphelinin emniyete getirilmesi

( DİYARBAKIR )- Piyasa değeri 3 milyon TL olan esrar maddesi ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır girişinde şüphe üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (EK-AKK-Y)
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