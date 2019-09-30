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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

- Tutuklanana zanlılardan görüntü - İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan ve tutuklanan 2 PKK'lı teröristten birinin HDP il yöneticisi ve HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak, örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir arama kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları belirlenen "Vekil" kod adlı Ş.Ş. ve "Ferhat" kod adlı Y.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Diyarbakır 'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, Ş.Ş. ve Y.E'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, iki kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildiAçıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.Öte yandan, tutuklanan 2 kişiden Ş.Ş'nin HDP il yöneticisi olduğu, Diyarbekirspor'da yöneticilik yaptığı, HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Bild Akalan Milletvekili Terör Örgütü 

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