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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da 165 kilogram esrar ele geçirildi...Dev operasyon havadan görüntülendi

Diyarbakır’da 165 kilogram esrar ele geçirildi...Dev operasyon havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Ticari Araç Şüpheli Araç 

-Operasyon görüntüler
-Yakalanan şahıslar
-Ele geçirilen esrar

( DİYARBAKIR )- 2019 yılı içerisinde Diyarbakır’da yapılan operasyonlarda 933 kilogram esrar ele geçirildi- Nefes kesen operasyonda 165 kilogram esrar ele geçirildi- Esrar yüklü araç böyle yakalandı DİYARBAKIR

- Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta 165 kilogram esrar ele geçirildi. 1 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ihbar üzerine durdurulan ticari araçta 165 kilogram esrar ele geçirildi. Nefes kesen operasyon drone ile görüntülendi. Bir müddet takip edilen araç durduruldu. İçerisinde 165 kilogram kubar esrar ele geçirilen araçta bulunan 1 kişi gözaltına alınarak daha sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı açıklamada il genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11.03.2019 günü Diyarbakır’da yakalanan bir araçta yapılan arama sonucunda 165 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdiği, olayla ilgili yakalanan bir şahıs adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Ayrıca 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 232 operasyonda, 317 şahıs yakalandığı 93 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı söylendi. Açıklamada 2019 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 815 kilogram 281 gram kubar esrar, 108 kilogram 918 gram toz esrar, 8 kilogram 650 gram skunk, 320 gram plaka esrar, toplam 933 kilogram 170 gram esrar 151 kilogram eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilogram 74 gram metamfetamin, 52 bin 226 adet ecstasy, 80 adet sentetik ecza, 770 gram diğer uyuşturucular, 7 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 194 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 646 TL para ele geçirilmiştir” denildi.
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