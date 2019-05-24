Diyarbakır’da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, deri kapaklı papirüs kağıdına yazılı dini motifli kitap elle geçirildi. 1400 yıllık kitabı satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, il merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı 1 adet dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Alınan bilgiye istinaden 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde icra edilen ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı 18 yaprak ve 36 sayfadan oluşan 1 adet dini motifli kitap ele geçirilmiştir. Olayda ele geçirilen kitap muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

