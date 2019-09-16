Diyarbakır’da 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırırdı: 2 yaralı

-Polisin inlemesi

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( DİYARBAKIR ) -- 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahıs linç edilmek istendi- Mahalle halkı tarafından linç edilmek istenen şahıs boynuna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı- Linç edilmek istenen şahıs belinden çıkardığı bıçağı rast gele sallayarak bir kişiyi yaraladı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen B.A., mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli şahıs çıkan arbede sırasında belinden çektiği bıçakla etrafa rastgele sallarken, kalabalık içerisinde bir kişi de şüpheli şahsı boynundan bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 1 kişiyi yaralayan ve kendisi de boynundan bıçakla yaralandıktan sonra kaçan taciz şüphelisi şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtardı. Edinilen bilgilere göre, olay Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. isimli şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğu İ.A.’yı site içerisinde bulunan bir apartmanın asansöründe sözle ve elle taciz ettiği, bunun üzerine olayın mahalleli tarafından da duyulması üzerine site sakini B.V. belinden çıkardığı bıçakla B.A.’yı site dışına kadar takip ederek, toplanan kalabalık grupla linç etmek istedi. Boynundan yaralanan taciz şüphelisi kaçmak istedi Bunun üzerine şüpheli B.A.’da belinden çıkardığı bıçağı etrafa rast gele sallaması üzerine B.V.’yi sol kolundan yaralayarak olay yerinden yaklaşık yüz metre uzaklaşması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan yaralı B.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir diğer yaralı B.V.’de başka bir ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen uzman polisler bölgede incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı. (SI-AKK-Y)

