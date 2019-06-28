Diyarbakır’da 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir ele geçirildi

-Askerlerin kenevirleri çekmesinden görüntü

-Yakmasından görüntü

-Kenevir dolu bidonlardan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Özel Harekat ve komando timi, 23 Güvenlik Korucu timi, 6 Polis Özel Hareket timi, 4 skorsky, 2 atak helikopteri ile yapılan operasyonla 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ve 337 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Miktarın şimdiye kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, göre bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek için operasyon başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “İçerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, BTÖ ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-127 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri ACEM-04 Operasyonu, başarıyla tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuval ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 337 kilogram esrar maddesi ile 26 ayrı noktada toplam 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır ili Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Yol Kontrol ve adli arama faaliyetleri kapsamında, Lice-Kulp Karayolu Yolçatı yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranma kaydı bulunan Ş.H. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 297 şahıs ve 66 araç kontrol edilmiş, 11 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır” denildi. Operasyonun, 30 özel harekat ve komando timi, 23 GK timi, 6 PÖH timi, 4 skorsky, 2 atak helikopteri ile gerçekleştirildiği kaydedildi. (RK-YRT

