Diyarbakır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor

-Miting standından görüntü

-Güvenlik önleminden görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’a yapacağı ziyaret öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Kentin birçok noktasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da gerçekleştireceği miting öncesi kentte hazırlıklar tamamlandı. Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ve AK Parti bayrakları süslenirken, kentin çeşitli noktalarına da 'Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a hoş geldiniz' pankartları asıldı. Saat 16.00'da Diyarbakır'da halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'na katılacak.

