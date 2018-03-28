Diyarbakır çiçek bahçesine dönecek

- Kayapınar Belediyesi'ne ait fidanlıktan detaylar - Çiçeklerin yetiştirilmesiyle ilgili detaylar - Şehirden detaylar - Parkta çiçek ekimiyle ilgili detayaylar - Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdem'in konuşması - Vatandaşlardan Emine Odabaşı (78) nın konuşması - Vatandaşlardan Nefise Kan'ın konuşması - Vatandaşlardan Ahmet Zengin'ın konuşması - DBP'li belediyeler döneminde sokak ve caddelerde çöplerin dahi toplanmadığı şehirdeki park ve bahçelere Diyarbakır Büyükşehir ile Kayapınar belediyelerince 4 milyon mevsimlik çiçek dikiliyor - Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdem: - "Daha önce çöp kokuları mevcutken, görevlendirmeden sonra yapılan çalışmalar sayesinde şehrin çehresi değişti" - Vatandaşlardan Zengin: - "Belediyelerin çalışmalarından çok memnunuz. Artık her tarafı çiçek kokuları sarıyor"DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır 'da görevlendirme yapılan belediyeler, dikecekleri 4 milyon çiçekle şehri gül bahçesine dönüştürecek.DBP'li belediye başkanları yönetiminde hizmetlerinin kesintiye uğratılması ve çöplerin toplanmaması nedeniyle mağdur olan Diyarbakır lılar, belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından hak ettiği hizmetlerle buluşuyor.Sosyal belediyecilikte hizmetlerini artıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi, başlattıkları proje kapsamında yıl içerisinde aralarında sümbül, petunya, zinya, mine, leylak ve lalenin de yer aldığı çiçeklerle cadde, park ve bahçeleri süsleüyor.Belediyeye ait sera ve fidanlık alanda yetiştirilen çiçekler, kentin farklı alanlarına dikilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi ise, hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışmalara başlayacak.Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdem, AA muhabirine, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı'nın talimatıyla bir süre önce proje başlattıklarını söyledi.
6 aylık çalışmalarında mevsimlik çiçek yetiştirilmesinde büyük yol katettiklerini ifade eden Erdem, yetiştirilecek 2 milyon çiçeğin kentteki cadde, bahçe, park ve sokakları süsleyeceğini kaydetti. - "Şehrin çehresi değişti"Başta Kayapınar ilçesi olmak üzere kenti çiçek bahçesine dönüştüreceklerini dile getiren Erdem, şöyle devam etti:"Görevlendirme yapılmadan önce Diyarbakır 'da temizlik ve çevre kirliliği konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Pis kokular yüzünden belediyeye aşırı şikayet yapılıyordu. Daha önce çöp kokuları mevcutken, görevlendirmeden sonra yapılan çalışmalar sayesinde şehrin çehresi değişti." - "Her taraftan mis kokular yayılacak"Sokak ve caddelerde çiçek kokularını yaymaya çalıştıklarını aktaran Erdem, "Yetiştireceğimiz 2 milyon çiçeği Diyarbakır 'a geneline dağıtıp şehrin görüntüsünü değiştireceğiz. Her taraftan mis kokular yayılacak. Amacımız bundan sonraki nesillere güzel bir çevre bırakmak." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Emine Odabaşı (78), belediyelere yapılan görevlendirmenin ardından caddelerin temizlendiğini, yolların yapıldığını ve çiçek ekildiğini söyledi.
"Güzel çiçek kokuları her tarafı sardı." diyen Odabaşı, kentin çehresinin değişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Nefise Kan ise, görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi.Rengarenk çiçekler sayesinde kentin güzelleştiğini belirten Kan, "Parktan çiçek kokuları yayılıyor. Allah bu hizmetleri yapanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı. - "Çalışmalardan çok memnunuz2Ahmet Zengin ise, Diyarbakır 'ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Diyarbakır 'ın bölgenin merkezi konumunda olduğunu aktaran Zengin, şöyle konuştu:"Bize kim hizmet ederse eli öpülür. Bizler hizmete layıkız. Kim bu kentte bir taşı diğerinin üzerine bırakırsa Allah razı olsun deriz. Çalışmalardan çok memnunuz. Gezdiğimizde cadde ve yolların yapıldığını görüyoruz. Çiçek ekimi de çok güzel."