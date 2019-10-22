Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı

- İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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