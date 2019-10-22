Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı

Şahsın çıkarılması

Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-detaylar

( DİYARBAKIR -YENİ GÖRÜNTÜ) DİYARBAKIR

- İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı