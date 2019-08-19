Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu
Açıklama
( DİYARBAKIR )-" Adnan Selçuk Mızraklı, Anayasamızın 127. Maddesi ve belediye yasamızın 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmıştır"-"Adnan Selçuk Mızraklı hakkında İçişleri Bakanlığının ayrıntılı açıklamasında; "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek" -" Diyarbakırımızda bütün vatandaşlarımıza hizmet noktasında en düzey sorumluluk ve hizmet anlayışına sahibiz."-" Belediye çalışanlarına ilişkin; "Terör örgütüne iltisaklı ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenler istisnadır, gereği hem hukuki hemde idari anlamda yapılacaktır"
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