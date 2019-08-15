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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı Haberi

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü

Ambulans Helikopter Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Helikopter 

-ekiplerden görüntü
-kazaya karışan araçların görüntüsü
-detaylar

( DİYARBAKIR -1) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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