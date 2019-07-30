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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda can pazarı: 10'u ağır 25 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda can pazarı: 10'u ağır 25 yaralı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Fındık Toplama Jandarma Mevsimlik İşçi Direksiyon 

-Yaralılara müdahaleden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Jandarmadan görüntü
-Takla atan minibüsten görüntü
-Ambulanstan ve yaralılardan görüntü
-Yola savrulmuş eşyalardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -2) - Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Lice Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında olay yerinden kaçan sürücü ise yakalanması için jandarma ekipleri başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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