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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek Haberi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek Haberi

- HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için oturma eylemi yapan anneler - Annelere destek ziyaretine gelen vatandaşlar - Emine Arslan'ın konuşması - Menice Tosun'nun konuşması - Kader Tosun'nun konuşması - Ayşegül Çepik'in konuşması - Bedriye Güneş'in konuşması - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Anneleri ziyaret eden Ayşegül Çepik: - "Onların acıları bizim acılarımız. Allah hiçbir annenin ciğerini yakmasın, istemiyoruz. Tüm annelerin gülmesini istiyoruz, ağlamasınlar"DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor. Diyarbakır 'da yaşayan anneler, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.Annelerden Bedriye Güneş, Diyarbakır 'da yaşadığını belirterek, annelerin eylemini televizyonda gördükten sonra destek için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Haberlerde annelerin eylemini gördüğünde sürekli gözyaşı döktüğünü anlatan Güneş, "Çocuklarına kavuşmaları için 5 vakit namaz kıldığımda dua ediyorum. Onlar henüz gençtir, yazıktır. Onlar da bizim evlatlarımızdır. İçim yanıyor." dedi.
Ayşegül Çepik de annelerin eylemini medyadan takip ettiğini, onlar için çok üzüldüğünü ifade etti.
Anneleri izlerken onlarla birlikte ağladığını anlatan Çepik, şunları kaydetti:"Arkadaşlarla birlikte gelip onları ziyaret ederek bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalıştık. Onların acıları bizim acılarımız. Allah hiçbir annenin ciğerini yakmasın, istemiyoruz. Tüm annelerin gülmesini istiyoruz, ağlamasınlar. Gülen anne topluma yarar verir o yüzden gülen anneler istiyoruz."Emine Arslan, "Artık haberleri dahi izleyemiyoruz. Nereye kadar böyle gidecek. Yeter artık buradaki annelerin ciğeri nasıl yanıyorsa bizim de öyle yanıyor. Çünkü biz de anneyiz. Fotoğraflara bakınca dayanamıyorum." ifadesini kullandı.Menice Tosun ise bir anne olarak eylem yapan annelerin acılarını paylaştığını belirtti.
Fakirlikle, yoksullukla büyütüp evlilik yaşına getirilen çocukların kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:"Televizyonda izleyemiyoruz yüreğimiz dayanmıyor. Allah yardımcıları olsun. Herkesi buraya davet ediyorum, gelip bu ortamı görmesini istiyorum."Kader Tosun da bir anne olarak çocukları dağa kaçırılan annelere desteğe geldiklerini belirtti.
Annelerin ağlamasını istemediklerini söyleyen Tosun, çocukların bir an önce annelerine kavuşmasını temenni etti.

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