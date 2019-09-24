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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

- HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren anneler - Anne ve babaların tepkilerini dile getirmesi - Ailesiyle Diyarbakır 'a gelen AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in anne ve babalarla görüşmesi - Karadeniz Vakfı üyelerinin anneleri ziyareti - Karadeniz Vakfı üyeleri adına Emine Kazdal'ın açıklaması - Anneleri ziyaret eden Konya Sivil Toplum Platformu adına Muhsin Görgülügil'in açıklaması - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyorDİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.Ailesiyle Diyarbakır 'a gelen AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.Annelerle görüşüp, yaşadıkları acıyı dinleyen Karahocagil, eşi ve yeğenleriyle annelere destek olmak için geldiğini söyledi.

- Karadeniz Vakfı üyeleri de desteğe geldiKente gelen Karadeniz Vakfı üyesi bir grup da annelerle buluştu. Heyet adına basın açıklamasını okuyan Emine Kazdal, çocukları için gözyaşı döken annelerle ellerini ve gözyaşlarını birleştirmek için desteğe geldiklerini ifade etti.
Haklı bir taleple oturma eylemi yapan annelerin ellerini öptüklerini belirten Kazdal, Türkiye'nin kardeşliğinin etle kemik gibi olduğunu, annelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı. - Konya Sivil Toplum Platformundan annelere destekKonya Sivil Toplum Platformu temsilcileri de evlatları için oturma eylemi yapan anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek destekledi.Burada basın açıklaması yapan Muhsin Görgülügil, çocukları için haklı bir çığlık yükselten anne ve babalarla beraber olmak için Konya'dan geldiklerini dile getirdi.Ayrıca diğer illerden bireysel olarak gelenler de annelere desteklerini iletti.

Basın Açıklaması Kaçırılma Oturma Eylemi Gözyaşı 

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