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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yapılan oturma eyleminden görüntüler - Oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne Necibe Çiftçi'nin konuşması Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 56'ya yükseldi - Hakkari'den 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Necibe Çiftçi'nin bir oğlunun da teröristlerce 2 yıl önce katledildiği öğrenildiDİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 67. güne girdi.5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu.Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden ailelerin sayısı 56'ya yükseldi. - Bir oğlu da teröristlerce katledildiNecibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı." dedi.
Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu dört çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için örgüt tarafından 2017 yılında şehit edildiğini söyledi.

Anne Çiftçi, "Sami, örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı, çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. İki saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlamışlardı, çiftlikte öldürmüştüler. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip abisini şehit ettiler." dedi.

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