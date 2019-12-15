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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde Haberi

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde Haberi

- HDP İl Başkanlığı binası önündeki anneler ve babalar - Oğlu Yakup için eyleme katılan Saliha Edizer ile röportaj - Oğlu Erkan için eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş ile röportaj - Anne Saliha Edizer: - "Çocuklarımız kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Yeter artık çocuklarımızı göndersinler" - Baba Fahrettin Akkuş: - "Evlatlarımızı almadan HDP önünden ayrılmayacağız"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 104'üncü gününe girdi.Oğlu Yakup'a kavuşmak için eyleme katılan Saliha Edizer, evladının İstanbul'da HDP aracılığıyla kaçırılarak terör örgütüne götürüldüğünü hatırlattı.Çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Edizer, şöyle konuştu:"Yeter artık nereye kadar sürecek bu. Ben dayanamıyorum oğlumu istiyorum onlardan. Bunların amacı ne, bunca insan ölüyor. Bu insanların annesi ağlıyor, onların annesi yok, vicdan Allah korkusu yok mu? Yeter artık kendi çocukları nerede? Çocuklarımız kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Yeter artık çocuklarımızı göndersinler."Edizer, eylemlerinden asla vazgeçmeyeceklerini, değil 104 gün, ömrünün sonuna kadar HDP kapısından gitmeyeceğini, kendisine bir şey olsa da ailesinden başkasının gelerek çocuğunu isteyeceğini aktardı. - "Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin"Oğlu Erkan için eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş da, 104 günü geride bıraktıklarını anımsatarak, "Evlatlarımızı almadan HDP önünden ayrılmayacağız. Herkes buraya gelsin de bu insanların halini bir görsün. Bu sancı nereye kadar gidecek. Bunlar (HDP'liler) binadan kedi fare gibi çıkıyor. Gizlenmekle, saklanmakla bu iş olmuyor. Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin. Biz burayı terk etmiyoruz." dedi.

Nadan Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

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