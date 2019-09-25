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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine şehit annelerinden destek - RİZE Haberi

Diyarbakır annelerine şehit annelerinden destek - RİZE Haberi

- Rize 'de Memiş Ağa Parkında toplanan kadınlar ve pankartlar - Birsen Ertan'ın açıklaması - Şehit annesi Reziye Telci'nin açıklaması - Şehit annesi Naciye Çakar'ın açıklamasıRİZE - Rize 'de Memiş Ağa Parkında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

Kaçırılma Sivil Toplum Oturma Eylemi 

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