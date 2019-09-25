Diyarbakır annelerine şehit annelerinden destek - RİZE
- Rize 'de Memiş Ağa Parkında toplanan kadınlar ve pankartlar - Birsen Ertan'ın açıklaması - Şehit annesi Reziye Telci'nin açıklaması - Şehit annesi Naciye Çakar'ın açıklamasıRİZE - Rize 'de Memiş Ağa Parkında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.
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