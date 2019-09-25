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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

- Diyarbakır annelerine destek olmaya gelen kadınlardan görüntüler - Esma Uludağ'ın basın açıklamasıVAN (AA) - Van , Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde " Van lı kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart bulunan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Basın Açıklaması Sivil Toplum Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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