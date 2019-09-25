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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - UŞAK

Diyarbakır annelerine kadın desteği - UŞAK



: - Tritoğlu Parkı'nda toplanan kadınlar - Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Rümeysa Taşçı'nın konuşmasıUŞAK - Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için destek açıklamasında bulundu. Tritoğlu Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Rümeysa Taşçı evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarabilmek için Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Basın Açıklaması Terör Örgütü 

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