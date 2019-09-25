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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - TOKAT

Diyarbakır annelerine kadın desteği - TOKAT



: - Yeraltı Çarşısı üzerinde toplanan kadınlar - Hülya Özdemir'in basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat , Kastamonu ve Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi - Samsun'da yaşayan Diyarbakırlı Emel Öztürk: - "Geçmişte yeğenim zorla dağa kaçırıldı. Bir zaman sonra cesedi gönderildi. Bu nedenle annelerin haklı eylemine destek veriyorum"SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat , Kastamonu ve Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi. Tokat 'ta, sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Diyarbakır annelerine destek vermek için Yeraltı Çarşısı üzerinde toplandı.Grup ellerinde pankartlarla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hülya Özdemir, Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirten Özdemir, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." diye konuştu.

Basın Açıklaması Sivil Toplum Allah Terör Örgütü 

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