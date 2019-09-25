Diyarbakır annelerine kadın desteği - SAMSUN

- Samsun Milli İrade Platformu’na destek veren 70 STK'den oluşan çok sayıda kadının görüntüsü - Ellerinde pankart taşıyan kadınlar - Basın açıklaması yapan Meryem YılmazSAMSUN - Diyarbakır annelerine destek amacıyla Samsun Milli İrade Platformu'na destek veren 70 STK'den oluşan çok sayıda kadın basın açıklaması yaptı.
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