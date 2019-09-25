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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - OSMANİYE

Diyarbakır annelerine kadın desteği - OSMANİYE

- Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar - Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Havva Polat'ın basın açıklamasını Diyarbakır annelerine kadın desteği - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptıADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi. - Osmaniye Osmaniye 'de kadın sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.Ellerinde Diyarbakır'daki annelere destek pankartları taşıyan kadınlar adına konuşan Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Havva Polat, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getirdi.Polat, annelere herkesin destek olması gerektiğini belirterek "Bizler Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu Basın Açıklaması Sivil Toplum Uluslararası Oturma Eylemi 

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