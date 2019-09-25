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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - ORDU

Diyarbakır annelerine kadın desteği - ORDU

- Ordu 'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin topluluk detayları - Grup adına Arzu Şener'in basın açıklaması yapmasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu , Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemindeki Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptıTRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu , Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi. - Ordu Ordu 'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde ellerinde Türk bayrağıyla toplandı.Grup adına basın açıklaması yapan Arzu Şener, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Şener, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.
Şener, Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne "dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü kaydetti.
Ordu 'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasalar da onların "Ne pahasına olursa olsun" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanında olduklarını belirten Şener, annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını aktardı.

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