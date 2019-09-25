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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - NİĞDE

Diyarbakır annelerine kadın desteği - NİĞDE

- Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar - Emine Atıcı'nın basın açıklamasını okuması - Vatan Partisi Niğde İl Başkanlığının HDP'nin kapatılması için imza toplaması Diyarbakır annelerine kadın desteği - Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde , Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakırlı annelere destek açıklaması yaptıSİVAS (AA) - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde , Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptı. - Niğde Niğde 'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Emine Atıcı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişi, saygıyla yazacağını söyledi.

Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağına inandıklarına dikkati çeken Atıcı, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." dedi.
Öte yandan Vatan Partisi Niğde İl temsilciliği HDP'nin kapatılması için imza topladı.

İmza Toplama Basın Açıklaması Sivil Toplum Cesar Terör Örgütü 

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