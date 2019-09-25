Diyarbakır annelerine kadın desteği - NEVŞEHİR

- Gülbahçe Parkında toplanan kadınlar - STK'lar adına Mine Sayın'ın basın açıklamasını okuması - Kadınların slogan atmasıNEVŞEHİR (AA) - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Nevşehir 'de faaliyet sürdüren Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ile ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
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