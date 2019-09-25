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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - MARDİN

Diyarbakır annelerine kadın desteği - MARDİN

- Mukaddes Emen'in konuşmasıMARDİN (AA) - Mardin , Elazığ, Batman ve Bingöl'deki kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Mardin 'de ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen kadınlar terör örgütünü lanetledi.Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in ablası Mukaddes Emen, Diyarbakır annelerinin teröre meydan okuyan direnişlerinin tarihte saygı ile anılacağını söyledi.

Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele verildiğini vurgulayan Emen, şöyle konuştu:"Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."

Basın Açıklaması Kaçırılma Sivil Toplum Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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